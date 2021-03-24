台灣人可以什麼樣的視角來觀看自我與被觀看？以「舉起鏡子迎上他的凝視」為主題，從19世紀的早期台灣影像， 20世紀日治時期台灣人於各地開設的寫真館，到戰後台灣第一代攝影家所拍攝的時代地景，台北藝術大學教授林宏璋說：「不妨用每個瞬間切入，來認識台灣的攝影史。」

以鏡子做為攝影的隱喻，林宏璋策展的國家攝影文化中心台北館開館的首檔展覽，《舉起鏡子迎上他的凝視》涵蓋超過600幅珍稀的早期台灣影像，林宏璋指出，此次幾乎所有的蛋白相紙皆為首度曝光，「甚至有清法戰爭時，由法國收集而來的影像，以及霧社事件中日方留的紀錄，包括當時死傷慘烈的校長室和操場。」畫面皆十分震撼。

出生於英屬殖民地的聖朱利安．愛德華茲、英籍的約翰．湯姆生，以及開業於香港的華人攝影師賴阿芳等，為19世紀台灣記錄下最初身影的作品；寫真帖如1896年出版的《台灣和澎湖群島的回憶》，佚名的拍攝者以旁觀者視角，如實呈現清領時期台灣的傳統生活與社會樣貌；台灣第一代攝影家如張才，拍攝過日治台灣、上海的中西文化衝突，和蘭嶼原住民慶典等影響，林宏璋說：「特別能詮釋處於夾縫中的視角。」

日治時期台灣人於各地開設的寫真館，也呈現了不同的攝影視角，林宏璋指出在日治時期，台灣人要能開設寫真館，一開始多靠地方士紳之力，如曾擔任霧峰林家非正式的家庭攝影師的林草，記錄林獻堂等人長達40年。

林宏璋表示，這些寫真館最珍貴之處在於紀錄了當時的地方重要慶典、婚喪喜慶等真實生活，如此次從「金淼寫真館」近500張照片中整理的100多張影像，包括有皇民化運動、出征歡送會、婚禮喜慶、客家生活等，為楊梅留下重要史料影像。此外，也可看出「當年為招攬生意，中途曝光、彩繪、多重曝光等技法都盡量展現。」

林宏璋亦委託9組當代藝術家：陳敬寶、高俊宏、張乾琦、曹良賓、梁廷毓、陳飛豪、NIJ鬼島踏查日記、新加坡影像研究學者莊吳斌，以及菲律賓藝術家希林．施諾，以「藝術研究」計畫方式展出，「尤其莊吳斌、希林．施諾的加入，希望串起東南亞及華人圈的攝影史，呈現不僅是影像，更是資產的攝影脈絡。

(旺報 )