李宣榕、王建復劇中離情依依。（TVBS提供）

李宣榕、王建復劇中離情依依。（TVBS提供）

34歲的李宣榕當年以品學兼優的「星光幫小公主」形象，從《超級星光大道》出道，從沒正式談過戀愛的她，日前在TVBS《女力報到-愛情公寓》將螢幕初吻、也是人生初吻獻給劇中男友王建復。她在這段劇情播出後也在臉書粉絲專頁以《紀錄－生命中的欄》為題，寫下自己初吻解鎖背後「跨越的勇氣」，也表示將「繼續向前走迎向人生更多不一樣的挑戰」。

劇中李宣榕飾演的朵拉告訴同居男友韓森(王建復飾演)因為爸爸要去美國探視姑姑，所以她也想著要陪爸爸去一趟，但這一趟來回加上隔離與自主健康管理就是好一陣子見不到面，韓森雖然只能答應，但兩人將有好一段時間的分離。當男友離情依依陪伴她整理行李時，她坐在他身邊，主動勾起他的手並獻上離別之吻。

李宣榕受訪時表示，其實這場初吻的戲，來的蠻突然，是原本劇情裡沒有寫的，「導演依劇情講戲給我聽，我以演員身分看這場吻戲的加入，順的邏輯與情感脈絡都相當合情合理。拍的當下也完全被帶入劇情中，真的沒想這麼多」。她說，有些粉絲留言問她有無笑場，「當下的情緒是朵拉準備飛美國依依不捨，並不是在開心的氛圍，那個吻希望在離開之前看到韓森的狀況，覺得這是個安定之吻」。

對於與異性的第一次初吻，她釋然地說，「其實當下演出與演完都是一個演員心態的成就感，成功的突破李宣榕的心防，以朵拉去看待融入劇情，有這樣的突破我是開心的」。

＊李宣榕臉書全文

《紀錄－生命中的欄》

終究在劇裡解鎖 女兵日記女力報到

敬他人無法想像的跨越

敬他人無法深知需要多大的勇氣（除了認識我很深很久的人）

敬面對突如其來指令的淡定轉換與投入

敬給予足夠信任與安全感的導演

敬專業有經驗的對手

敬整個team

敬繼續向前走迎向人生更多不一樣的挑戰

每個人生命中需跨的欄目不同

就算項目一樣，但背景、個性、個體...皆不同

無須去比較誰的欄高欄低

因為我們都不是對方

但我們一樣需要的是「跨越的勇氣」

你生命中需要跨越的欄是什麼呢？

＃跨越的勇氣 ＃每個人都有屬於自己的欄要跨越 ＃離開舒適圈 ＃需要更多的勇氣 ＃致你我生命中所需的勇氣 ＃李宣榕 ＃女力報到愛情公寓

(中時 )