李安今在新莊棒球場開球，心情緊張。（季志翔攝）

導演李安19日為職棒富邦悍將隊在新莊球場主場開球，首次在家鄉台灣揮棒心情興奮但壓力大，雖然先在場邊投球熱身，氣勢穩健，可惜正式上場時挖地瓜，忍不住露出懊惱表情。他從小在台南長大，透露台灣少棒起飛年代和自己年紀一樣，「我國小6年級時，中華隊第一次拿到世界冠軍，全台灣都很瘋，我整個成長都在看棒球」，也自曝和老婆林惠嘉就是在棒球場相識，可說是一段棒球情緣。

李安去年11月為金馬獎返台後，因疫情關係一直都留在台灣，他笑道：「是繼拍《少年PI》之後待最久的一次，每次回來都是工作，這次難得有機會和家人朋友聚聚，管一管李淳」，他明天將離台前往紐西蘭，參觀當地研發的新技術。至於新片計畫？他則說：「有在想，慢慢在寫劇本」，更苦笑說：「我上一部（雙子殺手）不順利」，他先前曾想拍攝3D的拳擊電影，不過因去年疫情影響，還在等東風、等資金，「因為我想拍的比較貴，所以還在爭取」。

面對突如其來的一場疫情，他也感嘆人類應藉此自省，「我們要謙虛一點，不要以為做什麼世界就可以改變，人沒有那麼偉大，大家都想把事情簡化，這樣是很危險的。其實電影也常常如此，其實都沒有那麼簡單」。今年66歲的李安，自認愈活對世界愈搞不清楚、愈困惑，反而年輕時很多事有明確的答案，「現在覺得應該要承認能力有限，這算是我肺腑之言吧，要有這種認知，就是因為太少這樣想，才會發生衝突和一些自以為是」。

日前美國發生多起亞裔遭襲事件，也再次引發大眾對於反亞裔種族主義的討論。李安對此表示很難受，雖沒計畫以亞裔美國人為主題的劇本，「我們（把事件）都吸收進去了，會適當地表達，不管我們拍什麼，都會對生活有點反映」。至於在台灣近4個月的時間，也看到同年紀的老友都過著退休生活，「看他們退休生活很有意義，感觸良多，人生是很有意義的事情，獲得很多反饋，也回味一下人生的滋味」，被問到有無預設自己何時退休？他笑說：「我拍完《臥虎藏龍》就想退休了，那時候拍《推手》也想說，終於要拍成片子了，回頭是岸。」但他說明現在年紀大也不能想太多，「老天爺給我的天賦，會繼續拍到拍不動」。

(中時 )