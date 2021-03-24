嘉邑行善團捐贈800萬元改建嘉義縣鹿草鄉下潭村無名橋、尾宅橋與鹿草村降真橋。（張毓翎攝）

嘉邑行善團捐贈800萬元改建嘉義縣鹿草鄉下潭村無名橋、尾宅橋與鹿草村降真橋，24日動土典禮上；嘉邑行善團理事長徐文志表示，嘉邑行善團是政府立案，募款完完全全經過理監事及主管機關查核，嚴格使用每筆捐款。縣長翁章梁說，嘉邑行善團50多年來幫忙嘉義縣很大的忙，帶給鄉親許多的便利與行的安全，真的要代表縣民說聲：「多謝」。

嘉義檢調日前查獲何明德行善團涉嫌侵占善款，嘉邑行善團間接受到波及。有工作人員表示，近期不少民眾打電話來要求退款，甚至還有人欲退回歷年捐的款項，同仁每天都不斷解釋涉嫌侵占善款的不是嘉邑行善團。

徐文志致詞時也提到，嘉邑行善團與何明德行善團不一樣，嘉邑行善團是政府立案的團體，每筆捐贈、募款經理監事、主管機關查核，嚴格使用每一筆捐款。

徐文志說，像這次是第一次在鹿草鄉造橋，同樣是經過嚴格審核，決定重建降真橋、尾宅橋和無名橋這3座橋梁，未來地方有需要，嘉邑行善團一定盡全力支持與協助。

鹿草鄉降真橋、無名橋及尾宅橋，因年代久遠、使用頻繁及影響排水順暢，改建的總工程經費875萬元，有鑑於地方預算不足，嘉邑行善團挹注800萬元，其他配合款由鄉公所自行負擔，以半年時間重建3座橋。

翁章梁、鹿草鄉長楊秀玉和鄉代會主席施坤霖和各級民代，今日均出席特別向嘉邑行善團致上最高的謝意。

(中時 )