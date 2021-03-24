嘉義市民生國中學生張本鈺以透明水彩和壓克力，設計出以青花瓷為基底便當盒，融合許多嘉義元素，別具巧思 。（呂妍庭攝）

嘉義市民生國中校長陳明君（右）23日與噴水雞肉飯業者董孟婷（左）簽署合作意向書，市長黃敏惠（中）親自見證。（呂妍庭攝）

嘉義市民生國中透過課程設計，與噴水雞肉飯業者合作，由學生融合嘉市在地特色、地標等概念，創造出獨一無二的便當盒。（呂妍庭攝）

嘉義市民生國中透過課程設計，與噴水雞肉飯業者合作，由學生融合嘉市在地特色、地標等概念，創造出獨一無二的便當盒。（呂妍庭攝）

嘉義市民生國中透過課程設計，與噴水雞肉飯業者合作，由學生融合在地特色、地標等概念，創造出獨一無二便當盒，23日雙方簽署合作意向書，只要賣出1個便當就捐10元給校方當扶助弱勢基金，行善不遺餘力的闆娘董孟婷甚至還沒賣就把10萬捐出來，盼弱勢基金馬上發揮效用，成為有需要孩童家庭的及時雨。

昨民生國中校方特別辦「愛嘉X愛食、嘉市民生X噴水雞肉飯─跨界聯盟：火雞肉飯與便當盒的設計發表show」，安排得獎學生帶作品走秀、發表設計理念，其中國二生張本鈺以透明水彩和壓克力，設計出以青花瓷為基底管樂雞，並融入噴水圓環、阿里山小火車、射日塔等意象，搭配15種嘉義雞肉飯多國語言創作出青花瓷版便當盒，別具巧思。

校長陳明君指出，為鼓勵學生發揮創意，校方還特地辦評選，不但有美術老師評分，5款得獎作品皆經過粉絲團網路票選及每班代表人制實體投票考驗，每件作品都獲得極高肯定。

董孟婷說，去年看到學生設計感到十分驚艷，進而促成此次合作，昨與校方簽署合作意向書，預計至少要賣1萬個便當，只要賣出1個就捐10元給學校，她還額外提供「圓桌獎」，邀5位得獎學生到店裡免費辦桌，讓學生以一桌10人形式設宴款待家人、朋友。

黃敏惠昨也到場參加發表會，與參與來賓體驗創意擺盤火雞肉飯實作，並肯定校方課程發展紮實，積極與異業結合，把資源找進校園，讓孩子的視野更開闊。

黃敏惠說，學生把設計美學應用在嘉義在地火雞肉飯的便當盒上，可以看出嘉市深厚設計力，「越在地，越國際」不是口號，而是身體力行，尤其此次還結合公益，不但學生的創意被看見，也讓這碗雞肉飯吃起來特別不一樣。

(中時 )