屈臣氏啟動「屈動每個更好Drive to be Better」品牌煥新計畫，即日起至4月21同步祭出700件商品任挑任選第2件3折優惠。（屈臣氏提供）

寶雅推春限定口罩，開賣「春天花會開」醫用口罩。（寶雅提供）

春天花會開醫用口罩（春漾英倫）25片，288元。（寶雅提供）

春天花會開醫用口罩（和風之櫻）25片，288元。（寶雅提供）

適逢電影《哈利波特》首集上映20週年，美妝通路看好口罩帶客商機，CSD中衛與華納兄弟消費品部推出聯名口罩「哈利波特入學通知款」，搭配封蠟式信封包裝與10多種迷你魔法元素組合而成的口罩圖騰，屈臣氏31日搶先開賣，4月2日則由寶雅接力銷售，限量吸引哈利波特迷搶購，也都喊出限購1盒策略，嘉惠更多消費者。

寶雅除了哈利波特限量口罩，另售中衛玩色醫療口罩，有紫色、藍色、雙色撞色款、軍綠迷彩色、丹寧牛仔色等。此外，先前寶雅亦發表「春天花會開」醫用口罩，透過不同花色點綴春日，讓已經成為日常消耗品的口罩，變得更有趣味，每款限量5千盒，每盒25片售價288元，5月13日前購買並登入指定系統，另可參加IPAD mini、SWITCH主機好禮抽獎活動。

屈臣氏「哈利波特入學通知款」限額5千盒，此外亦推出「屈動每個更好」季節活動，700件商品即日起至4月21日任挑任選第2件3折，新申辦行動寵i會員送中衛合作「Watsons屈動每個更好」限量口罩，業者用口罩吸引新客註冊，也成為另類疫情商機。