人民幣中間價跌225個基點 創近4個月低 11:062021/03/30 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價30日報6.5641元，較上日報價6.5416元，下跌225個基點，單日跌幅0.34％，來到近4個月低點。 截至10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.5706元，較上日收盤價6.5626元下跌80個基點，跌幅0.12％。 人民幣兌美元離岸價報6.5730元，上漲21個基點，漲幅0.03％。 企業透過票券以短支長 銀行怨 放款利率、淨利差難提升 觀念平台－從華為宣布在5G領域收取專利費用談起 (工商 ) #基點 #人民幣中間價 #創近 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高麗菜價跌 菜農怨年初虧到現在 04:102021/03/30 地方新聞 多面出擊 石油人民幣時代崛起 04:102021/03/30 話題觀察 人民幣跌破6.56 在岸價收貶219點 17:322021/03/29 財經 《台北股市》清明節後外資動向 市場屏息以待 09:442021/03/30 財經 外資回眸 台積叩關600元 04:102021/03/30 財經要聞 忽略６個警訊 壯年男早了20年罹攝護腺癌 08:432021/03/30 健康 人行、SWIFT合資 推人幣跨境清算 04:102021/03/30 話題觀察 《晨間解盤》清明連假前有拉回 仍是找買點(倫元投顧提供) 09:102021/03/30 財經 1分鐘讀財經》即使漲到900元 他爆國發基金不賣台積電 08:262021/03/30 財經 三重金山9土地標售 拚全壘打脫標 04:102021/03/30 地方新聞 建商無奈：房價不會因此下跌 04:102021/03/30 財經要聞 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 《國際金融》Archegos慘遭斷頭 全球銀行損失恐突破60億美元 - 財經 - 時報資訊 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 【長榮輪卡運河】卡關要賠多少錢？陽明總座算給你聽 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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