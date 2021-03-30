人民幣兌美元中間價30日報6.5641元，較上日報價6.5416元，下跌225個基點，單日跌幅0.34％，來到近4個月低點。

截至10點42分，人民幣兌美元在岸價報6.5706元，較上日收盤價6.5626元下跌80個基點，跌幅0.12％。

人民幣兌美元離岸價報6.5730元，上漲21個基點，漲幅0.03％。

企業透過票券以短支長 銀行怨 放款利率、淨利差難提升
觀念平台－從華為宣布在5G領域收取專利費用談起

(工商 )

#基點 #人民幣中間價 #創近 #人民幣兌美元中間價 #日報