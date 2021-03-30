台股今天上漲78.93點，收在16554.9點，逼近16579點歷史高點。外資及陸資今天持續買超新台幣112.21億元，連續3個交易日買超，法人預期，台股有機會挑戰新高。

隨著電子股走穩，食品、橡膠、鋼鐵與觀光類股走勢強勁，台股加權指數今天收在16554.9點，漲78.93點，漲幅0.48%，成交值3107.92億元。

外資及陸資今天買超112.21億元，自營商買超43.79億元，投信買超22.74億元，三大法人同步買超，合計買超178.74億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天對台積電轉買為賣，賣超1041張，影響台積電股價開高走低，終場收在597元，跌2元，跌幅約0.33%。

外資買超聯電最多，達1萬7194張，其餘買超前10名個股還有期街口布蘭特正2、中信金、長榮航、富邦金、中鋼、元大金、元大滬深300正2、彩晶及欣興。

外資則賣超群創最多，達6萬1304張，也賣超友達2 萬7371張，為賣超第2名，其餘賣超前10名個股有新光金、聯合再生、旺宏、華邦電、華航、開發金、誠美材及期富邦VIX。

新光投信董事長劉坤錫表示，目前市場氣氛樂觀，指數不排除有機會挑戰新高，只是類股輪動快速，操作難度增高。（編輯：潘羿菁）1100330

(中央社)