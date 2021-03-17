嘉義何明德行善團遭舉報挪用捐款人的上億元捐款，作為私人用途，嘉義檢調17日搜索，傳喚何明德的女兒、女婿等家人及相關證人共5人到案說明，全案依涉嫌侵占罪嫌調查釐清中。

嘉義市調查站接獲檢舉，何明德行善團陳姓、蕭姓負責人涉嫌侵占善款，由嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮偵辦，經專案小組長期查訪蒐證後，今天專案小組持搜索票至陳姓被告等人住處執行搜索共2處，查扣帳冊、捐款收據、明細等相關事證，並傳喚陳姓、蕭姓等被告及相關證人共5人。

檢調初查，何明德的陳姓女兒與蕭姓丈夫，自2002年間起，負責掌理行善團的事務，接受行善團會員每月100元捐款，累計捐款至少上億元，但捐款疑流向房地產交易、高額保險等，有違行善團集資出力從事造橋鋪路、施棺等社會公益之虞。

檢方表示，專案小組執行搜索後，正比對相關事證，積極訊問陳姓被告等人及相關證人，藉以釐清案情。

何明德行善團是已故何明德與一群志同道合的志工，出錢出力在各地造橋鋪路行善，曾榮獲菲律賓麥格塞塞獎，1998年何明德因積勞成疾辭世，行善團內部有紛歧，分家成為嘉邑行善團、何明德行善團。

(中時 )