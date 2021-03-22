平均年齡未滿20歲的全女子搖滾樂團Project 88，日前推出首張專輯《起點 The Beginning》，專輯中〈這世界稱不上多好但是也沒有那麼糟〉及〈推手〉闡述霸凌問題，團員們將每天看到的社會議題及少數族群的存在，透過音樂及歌詞表達她們的想法。〈這世界稱不上多好但是也沒有那麼糟〉的MV裡，一開頭便一針見血將歌詞所寫的長輩拿著衣架追打考試成績不好的孩子、父子間因性別認同不一所產生的不諒解完整呈現，接著又是記者為了搶拍新聞畫面而不顧被拍者心情的鏡頭。

鍵盤手蕾蕾說：「當初在填詞的時候，有些情況只是憑空想像，但是『案發現場記者衝上前』這樣類似的畫面倒是常常在新聞上看見，雖然知道那就是記者的工作，但還是會想說這樣做真的好嗎？每次看到這樣的畫面都還是會受到一些衝擊！」而貝斯手LIN則心有戚戚焉的表示：「以前我的同學真的曾經被家人打到手腳都瘀青，我本來想跟老師反應，然後叫那位同學離家出走來我家住，但被阻止了，後來那位同學開始會反抗，就沒那麼嚴重了。」

此外，〈推手〉提及的霸凌問題或許正在你我的身邊發生著，這首歌是來自日本社會事件的反思，因當地地鐵常發生推人落入鐵軌的事件，而這個罪魁禍手即是「推手」，對應到網路世界只是幾個字很有可能已經造成無法挽回的傷害。四位成員都覺得許多傷害都是不知不覺的，發表意見或是酸言酸語只有一線之隔，多替他人想想別無意間成為害人的推手。

至於生活中自己或身邊的人有遇過霸凌事件嗎？吉他手兼主唱EN回想說到：「最深刻的是有一個同學真的被噴水、用鞋子丟她，當時我沒有去阻止霸凌者的行為，覺得非常後悔。雖然最後那位同學轉學了，但她從來沒有被打敗過，雖然哭過但她還是會勇敢的反抗，也是她影響了我現在很樂觀的個性，真的很感謝也很抱歉，現在如果再遇到這種事我想我會站出來陪他們一起面對的。」

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(中時 )