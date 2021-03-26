悠遊卡公司、悠遊卡投資控股公司25日召開董事會，悠遊卡公司總經理職務，由32歲的管理群副群長邱昱凱升任，此人事調整引發軒然大波，議員簡舒培痛批，柯文哲網軍頭「關說小凱」升任悠遊卡公司總經理「邱300」，難道是顏色對了，就沒關係了，還是掌握網軍就能掌握阿伯？原來這就是新政治。

簡舒培指出，小凱就是柯文哲的網軍頭邱昱凱，自2014年加入柯文哲的競選團隊後備受重用，選後便進到市長室擔任機要專員，職等為薦八至薦九，薪水至少5.4萬元起跳，後來因為藉柯文哲名義關說喬兵役而請辭，卻似乎沒有離開市府過。

簡舒培表示，他分別擔任台北市公民參與委員會、世大運諮詢委員會，2018年擔任柯文哲競選辦公室文宣部主任，選後馬上進入悠遊卡公司擔任企劃室副主任以及董事長特助，不過短短不到3年，一路坐直升機升上公司管理群副群長，今天再宣布成為悠遊卡公司總經理，月領24萬、年薪300萬。

簡舒培認為，當初長期關心台灣農業的吳音寧，擔任北農總經理月薪14萬，住在北農，每天幾乎沒有上班、下班，創建了柯文哲現在拿來當政績說可驗萊劑的「質譜儀」檢測，但當時柯文哲厭女瞧不起她，發動柯粉網路霸凌，還誣賴酸她高薪240萬實習生。

簡舒培強調，現在邱昱凱竟然以六年資歷，坐直升機升上悠遊卡總經理變成「邱300」，邱昱凱的薪水每月比當時吳音寧多了10萬元，但邱昱凱擔任悠遊卡的董事長特助，悠遊卡的業績還每年往下，最講求效率的柯文哲為什麼還讓邱昱凱升任總經理呢？

簡舒培痛批，難道是顏色對了，就沒關係了嗎？還是掌握網軍就能掌握阿伯？還有最愛罵別人酬庸的民眾黨怎麼完全鴉雀無聲了？民眾黨成立以來，寄生市府又寄生國會，佔盡公家資源便宜，特別新增約聘員額給自己人，不同局處的機要借調媒事組，再安插自己人在各大官股公司，這不是酬庸甚麼才是酬庸？

(中時 )