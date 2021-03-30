全台大旱，以水利專業見長的前內政部長、台大土木系教授李鴻源曾數度呼籲要漲水價，可能包含民生用水，台北市長柯文哲今至自來水園區參與巴爾頓銅像恢復揭幕儀式受訪時指出，水是一分錢一分貨，看成本多少就多少，他以前就曾按照用水量，20度以上就開始漲，強調「我已經漲過了啊」。

柯文哲指出，水就是一分錢一分貨，看成本多少就多少，（水價問題）還是要處理。據他所知，台灣水價在世界排倒數第2還第3。至於台北水價是否調漲，他則說，他以前曾漲過水價，當時是依用水量，20度以下不漲，20度以上開始漲。

(中時 )