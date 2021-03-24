以色列兩年內第4場大選出口民意調查顯示，總理尼坦雅胡的聯合黨會是國會最大黨，前教育部長班奈特領導的聯盟可能在支持與反對尼坦雅胡陣營之間成為「造王者」。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，第11、12、13頻道3個以色列電視網出口民調顯示，71歲的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的右翼聯合黨（Likud）將拿下以色列國會（Knesset）120席中的31到33席，遠超過排名第二的中間派未來黨（Yesh Atid）的16到18席。

據出口民調，尼坦雅胡與盟友可望囊括53到54席；未來黨為首的反尼坦雅胡陣營估共可獲得59席。這使得班奈特（Naftali Bennett）領導的政黨聯盟「右傾」（Yamina）獲7到8席可能成為「造王者」。

若開票結果與出口民調一致，則尼坦雅胡與反尼坦雅胡陣營都得爭取班奈特支持，才能跨過組閣門檻61席。班奈特曾是尼坦雅胡盟友，後來雙方關係緊繃。

班奈特和尼坦雅胡一樣，都具有立場強硬民族主義意識形態。不過班奈特於選戰期間已暗示，若有機會出任總理，他不惜與政敵合作。

23日這場投票是史無前例的兩年內第4場大選，最終結果預料於26日左右揭曉。如果選後再陷僵局，以色列不無可能被迫進行第5場選舉。

倘若尼坦雅胡成功組成聯合政府，將會誕生以色列史上右翼色彩最濃厚政府，極右派種族主義猶太教拉比卡哈尼（Meir Kahane）的追隨者可能入閣。

23日投票率未若以往，晚間6時之前約有51.5%登記選民完成投票，去年3月上一場選舉同一時間有56.3%選民完成投票。以色列大選上一次出現這麼低投票率是在2009年。

(中央社)