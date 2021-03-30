日本境內2019冠狀病毒疾病疫情未歇，目前又出現可能爆發第4波的跡象，日本主要在野3黨今天舉行會談，認為一旦第4波疫情爆發，內閣就應該總辭，將持續追究中央政府責任。

日本放送協會（NHK）報導，主要在野3黨立憲民主黨、共產黨及國民民主黨的國會對策委員長，今天在國會會談。

在野3黨認為，導致2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度擴大的主因，包括日本政府解除「緊急事態宣言」的時機過早，也沒有辦法進一步做好病毒篩檢體制，「不斷誤判疫情及應變遲緩，才會造成疫情再度擴大」。

在野3黨認為，如果中央政府無法阻止第4波疫情爆發，要負重大政治責任，內閣應該總辭，他們會持續追究政府責任。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳會後受訪時說，疫苗接種狀況並不順利，如果無法阻止爆發第4波疫情，「必須追究首相菅義偉內閣的政治責任」。

他說，在野黨已就內閣是否該總辭達成一致看法，會毫不猶豫地採取可能的行動。

執政的自民黨幹事長二階俊博昨天表示，如果在野黨提出對內閣的不信任案，他會考慮建議菅義偉解散眾議院。

日本這屆眾議員任期將於今年10月屆滿，菅義偉上週說，「我不認為隨時都可能解散」，對及早解散表達慎重態度。

立憲民主黨幹事長福山哲郎說，這跟有沒有提出不信任案沒有關係，如果在目前疫情及經濟狀況下能解散國會的話，「我們隨時接受挑戰」。

自民黨內有人認為，二階的說法是有意牽制在野黨，中央政府跟執政黨目前仍應專心致力平息疫情。

另外，畢竟到10月眾議員任期屆滿前，能夠用來舉行大選的時間有限，有自民黨內人士認為，二階的說法透露出可能有考量跟7月初的東京都議員選舉一起舉行等備案，也就是在7月底的東京奧運登場前，先解決眾議院大選。

不過，跟自民黨在中央聯合執政的公明黨，對眾議員選舉合併東京都議員選舉表達否定看法，何時解散眾議院，站在菅義偉的立場，還得再評估疫情及內閣支持率，尋找對自民黨有利的解散時機。

(中央社)