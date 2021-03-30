大陸近期引爆電動車熱潮，但官媒一篇報導批評，企業還沒賣一輛車、市值就幾千億，認為產業有數值灌水、宣傳浮誇的問題。文章一出，拖累小鵬、蔚來和理想等大陸電動車廠美股掛牌ADR股價重挫2~4%不等。

新華社以「這些毛病，得治！聚焦新能源汽車行業發展隱憂」為題報導，內容提到企業出現「紙上造車」亂象，點名恆大汽車市值已高達5000億港元，成為港股中僅次於比亞迪的第二大車企，但該公司尚未有一款量產車型在銷售，從去年營收佔比來看，98.79%營收來自醫療美容及健康管理收入，只有1.21%營收來自新能源汽車。

市場人士稱，產能和市值的巨大反差，顯然存在估值過高的問題

文章指出，當前車企通過誇大宣傳對整車實際使用狀況下續航里程「灌水」，還有知名車企對其取得電池技術突破的宣傳被指不實，引來不少專家批評；部分車企將責任甩鍋，如特斯拉（Tesla）對車輛無故加速，和理想ONE對安全氣囊未彈出等事件，敷衍卸責。

報導又指，部分地方政府盲目發展電動車的問題。一名地方政府的工作人員透露，地方政府見到電動車項目就搶，什麼條件都給，審核、甄別都開「綠燈」，就怕自己落後。

多位專家認為，核心技術是「吹」不出來，新能源車行業要實現長足發展就要「擠泡沫」，多層次、多方面地提升經營、治理效能，才能長遠發展。

三大車廠未對新華社報導做出任何回應，不過周一（29日）股價仍連袂挫跌，蔚來ADR下跌 1.72%、理想挫低 4.64%、小鵬收低 2.27%，表現遜於大盤。

(中時新聞網)