由於日本家庭在新冠疫情的緊急事態下收緊支出，該國2月零售銷售額連續第三個月下滑，突顯其經濟復甦的脆弱性。

因消費者支出低迷不振與出口持續疲弱，使已經推出大規模激勵措施的決策官員面臨挑戰，分析師普遍預期日本第一季經濟將急劇萎縮。

根據政府周二公布的官方數據，日本2月零售銷售額較去年同期下跌1.5%，但跌幅較市場預估的跌2.8%緩和。儘管如此，2月數據仍是繼1月年減2.4%、去年12月年減0.2%之後，連續第三個月下滑。

不過與1月相比，日本2月零售銷售額經季調後成長3.1%。

伊藤忠經濟研究所（Itochu Economic Research Institute）首席經濟學家武田淳（Atsushi Takeda）表示，新冠疫情沒有消退，是擔心經濟復甦延後的主要原因。

他並表示，衣服賣不出去是因為人們根本不出門，消費者並沒有真正重返商業設施，他們只會在附近超市購物。

數據顯示，2月整體零售銷售額下滑，主要因為服飾、盥洗用品與一般生活用品等支出減少。

此外，日本政府另外公布的數據顯示，全國2月經季調後失業率持穩於2.9%，低於市場預測中值3.0%。厚生勞動省公布的就業報告並指出，2月的求才求職比為1.09，低於1個月的1.10。

根據路透社所做的最新調查，這個全球第三大經濟體本季國內生產毛額（GDP）經年率換算後估將縮減6.0%，將是三個季度以來首次下滑，部分即因為消費者支出減少。部分分析師擔心若家庭支出持續萎縮，以及出口持續疲弱，將導致經濟復甦步伐不如原先預期的前景升高。

(時報資訊)