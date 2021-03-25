李翊君3、4、5月分別於高雄、台南、台中舉辦「翊如既往巡迴演唱會」，近日正積極備戰的她，情商「有氧天王」潘若迪操練數周，潘若迪還大方出借大教室，讓李翊君和舞群進行彩排。24日彩排到一半，潘若迪突套上李翊君舞台服，化身「紅裙女孩」，逗得李翊君笑到不行，排解連日採排壓力。

李翊君巡演大隊人馬，昨全體到潘若迪教室排練，由於巡演增加新曲目，走位與舞蹈都需要調整，李翊君備感壓力，彩排難掩緊張神情。潘若迪昨在現場宛如歌迷，時不時跟著唱和，見李翊君高壓情緒，臨機一動穿上李翊君登台表演的紅色華麗長裙，一扭一擺地走進排練場中央，李翊君猛一看見動感「有氧天王」竟變成撫媚萬千的「紅裙女孩」，一時間笑到蹲在地上無法起身，直喊著：「笑死我了啦！你怎會穿得下女生衣服？」 潘若迪開玩笑解釋：「蓮花指一比，屁股一夾，裙子自然就穿上身。」

他穿上舞台裝，索性假裝自己也在舞台上，對著「台下」觀眾嗲聲說著：「今天大家來這裡聽李翊君唱〈苦海女神龍〉，我在這裡就只能獻唱苦海無涯，回頭是岸。」李翊君在旁，邊聽邊笑到噴淚，一掃連日來的壓力。潘若迪對自己女生扮相十分有自信，「我瘦瘦的，五官又很立體，扮裝成女生超級無敵美」，還透露年輕時曾上綜藝節目反串古典美人，現場竟無人識出本尊是誰，令他自豪。

為了能完美呈現3場巡演，李翊君加強體能訓練好幾周，原本纖細的身體都長出肌肉，潘若迪大讚表示：「她現在已經準備好95％，剩下的5％就等登台，台上會自然而然展現出。」李翊君有了潘若迪的體力認證，心中大石落下不少，她表示：「我一定會展現出最好的一面，讓大家能忘情地投入在每一首歌當中。」

(中時 )