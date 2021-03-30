李翊君上周六(27號)於高雄至德堂展開「2021翊如既往巡迴演唱會」第一站，圓滿落幕，她開心又感動表示，這是第一次在高雄開唱，從以前就有這個願望，現在完成了感覺很棒！也因為歌迷太過熱情，讓李翊君想上前互動，差一點又滑倒，所幸有 Hold 住，沒有造成意外。

李翊君去年在台北國際會議中心連唱兩場獲好評，於今年展開中南部巡迴演出。她在高雄彩排時曾因為 LED 地屏太滑而摔跤，她立刻站起來表示沒有大礙，並繼續彩排，更提醒舞者們要小心。不過第一段演出因為歌迷太熱情，讓李翊君想上前互動，走太快差點又摔跤！李翊君透露，「彩排滑倒的時候，就不斷提醒自己地板很滑要小心，但演出歌迷太熱情，讓我完全忘記這件事，好險Hold住，不然就糗了！」

此外，李翊君換衣服時，工作人員太緊張，不小心把其中一套拉鍊拉斷，她趕緊安撫工作人員，等服飾店幫忙修補套裝後才更衣上場，臨危不亂。她的女兒香奈兒也擔任本次巡演嘉賓，帶來熱力十足的歌曲〈沒事別來煩我〉，又唱又跳，讓演唱會增添青春活力。

李翊君特別為高雄歌迷加唱黃妃名曲〈追追追〉，現場嗨到最高點，節目尾聲李翊君回想到小時候參加歌唱比賽時，演唱〈不如歸去〉因樂隊key起太高，當場唱破音，這次演唱會上趁機雪恥，將最美好的版本獻給大家。對於自己演出不敢打分數，表示已經盡力演出，好不好看就由歌迷來評斷。

李翊君接下來還有4/10台南、5/8台中兩場，她透露，除了把台北場原汁原味的精采表演帶到中南部，也會安排不同驚喜，請歌迷期待。「2021翊如既往巡迴演唱會」接下來將在台南、台中兩地演出，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)。

李翊君日前在高雄舉辦「翊如既往」演唱會。（寬宏藝術提供）

李翊君日前在高雄舉辦「翊如既往」演唱會。（寬宏藝術提供）

李翊君日前在高雄舉辦「翊如既往」演唱會。（寬宏藝術提供）

(中時 )