影片曝光再拆穿李義祥 意外發生後冷眼旁觀玩手機聊天(圖/記者爆料網提供)

影片曝光(王志偉提供)

影片拍到李義祥(王志偉提供)

台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥，先是被乘客拍到，意外當下站在山坡上的身影，現在又再度爆出，第一時間救護車抵達時，李還站在一旁玩手機聊天，看著受傷旅客拖著行李往上走，完全沒有上前幫忙。

影片曝光再拆穿李義祥 意外發生冷眼旁觀玩手機聊天(圖/王志偉翻攝)

影片曝光再拆穿李義祥 意外發生冷眼旁觀玩手機聊天(圖/王志偉翻攝)

台鐵太魯閣號撞上滑落工程車，釀成50死慘劇。工地主任至今仍謊話連連，引爆家屬不滿，先是被發現意外發生當下，李站在邊坡上觀看，而現在現場行車紀錄器、還有乘客受訪影片曝光，拍到李義祥，事故發生後在工寮前走動，且不斷地打電話，接著一臉輕鬆模樣，與其他工人站在旁邊聊天。

從影片中可以看到，穿藍衣服的李義祥，不斷在工寮附近走來走去，時而滑手機、時而打電話，甚至一臉事不關己的吃檳榔聊天，直到救護人員抵達現場，都沒有出手幫忙受傷的乘客們。

李義祥在意外發生後，不斷說謊遭戳破，花蓮地檢署檢察官俞秀端表示，案發時檢方第一時間成立2個指揮所，一個現場、一個殯儀館，全體檢察官同仁分成三部分，分工進行，包括現場遺體，以及刑事偵辦，現在還有三組檢察官在事故現場，會持續調查事情真相。

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(中時新聞網)