太魯閣號失事前10分鐘最後身影曝光 網慟：好想叫他們停下來，別再開了...

台鐵太魯閣號撞工程車出軌釀重大死傷，造成48人死亡、198人受傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥經問訊後，花蓮地院昨（3日）裁定50萬交保，經檢方提出抗告後，花蓮高分院法官裁定「撤銷交保」，將發回地方法院重新裁判。

台鐵408次太魯閣列車2日擦撞工程車造成48人死亡、178人受傷，肇事工程車所屬義祥工業社負責人李義祥昨經問訊後，檢方聲押李義祥，花蓮地院昨開庭後法官諭知李50萬交保，限制住居、出境、出海8個月，且不得與相關證人或與本案邊坡安全防護措施計畫工程有契約關係者有接觸。庭長黃鴻達說，承審法官審酌事故發生直接原因，即為工程車滑落邊坡撞擊火車，檢察官已蒐集案發現場及其他相關證據，李湮滅證據可能性不高，且無勾串之虞。

花蓮地檢署檢察長俞秀端。（張立勳攝）

檢察官隨即提出抗告，花蓮地檢署檢察長俞秀端4日表示，昨天向法院聲請抗告，花高分院今日撤銷原裁定，發回給花蓮地方法院另為裁定；俞秀端說，在李義祥離開法院後，檢方已向花蓮縣刑大連繫啟動防逃機制，24小時緊密監控，不讓被告有逃亡機會。

(中時新聞網)