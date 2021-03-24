日前參加呂前副總統所舉辦的「2021婦女和平論壇」，聆聽婦女界各黨派菁英談國是，她們大皆口若懸河頭頭是道，深感佩服。惟對論壇主題主軸「如何化兩岸危機為轉機」，除呂秀蓮外，則仍見各輸所屬黨派意識論述，未聞以整體國民立場提出新見解。雖然，台灣的前途問題仍受藍綠統獨意識所綁架，框架構限了國人的思維，把國家前途置於依美中二者之一做選擇的困境。若此思維不變，台灣當前格局將無法突破。

今日台灣陷入僵化的意識對立狀態，說來自己也有一份責任。就此，以曾經參與推動台灣民主化的一位政治「老兵」的長期觀察，個人以為，癥結在於從政者對政治的認知與實踐出了問題，言行不一。尤其，長期以來掌權者讓政治演變成脫離本質愈來愈遠。國人注意到嗎？

當前台灣政治運作的異化演出，反映在執政黨不像執政黨，反對黨不像反對黨，讓國人誤解政治，不知如何為國家前途做適當選擇，因而流於意識掛帥。

君不見，今天的國民黨真不會當反對黨，不會好好監督民進黨執政，包括預算審查未充分盡責，而「妥協、放水」，不知在政策失誤、不當追究執政黨等等。而民進黨執政重心不放在人民，卻把目標放在批判國民黨，鞏固自家權力，目的在打趴國民黨，且欲「割喉割到斷」，好讓自己長久一黨執政。這樣的兩大黨所帶領的國家，還會有什麼樣的好發展、好結果？因為，在台灣，一些重大問題的決定，往往沒有用心去形成共識，而是運用赤裸裸的拳頭、權勢。台灣民主仍須深化！

如果我們都是自發性的選民，相信我們的投票選擇除了特殊性的情感因素，理性仍是正常多數。但是很多時候的選擇仍受制於意識型態，這就是當前台灣的問題，包括國家發展與前途未來。我們應好好深刻檢討。

今日民進黨是執政黨，執政目標是不是應該全力用在造福民眾、幸福國民，以取得國人繼續支持，不宜留下意圖消滅或壓制反對黨成長的私心？由於這個問題又衍生出多少該檢討的民主發展問題：公權力私用、媒體壟斷、資訊不完全、資源分配不公、司法不正義、違反民意……等等的怪現象。執政黨，你體會到人民支持你掌權的期待嗎？

其次，就這些嚴重的社會發展問題，作為反對黨，國民黨等，你們又使力促進執政者改善了多少？是民進黨國會多數暴力在阻擋你們努力嗎？又為什麼他們敢如此囂張、敢勇於反民主？這些，大多數國人又理解多少呢？相信反對黨要取得國人支持你們未來執政，就該好好用心監督執政黨的種種不公不義之執政劣行。

政治的本質在福祉民眾，而且言行一致，這是民主的真諦。願朝野以此勉勵。（作者為國家展望文教基金會董事長）