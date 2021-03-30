指數提供商富時羅素（FTSE Russell）週一批准將大陸主權債券納入其旗艦債券指數，預計大陸債市將可望獲得1,300億至1,560億美元的資金流入。

該指數提供商還表示，正在考慮將印度和沙烏地阿拉伯列入可能的名單，而馬來西亞也在考慮中。

富時羅素在一份聲明中稱，從10月底開始的三年內，大陸政府債券將被納入富時世界政府債券指數（WGBI）。

摩根大通和彭博巴克萊（Bloomberg Barclays）先前將大陸政府債券納入了指數模型，但由於追踪該股的被動資金流的規模，預計富時WGBI納入將產生更大的影響。

富時羅素政策與治理負責人克里斯·伍茲（Chris Woods）表示：「我們讚揚大陸在市場改革方面取得的巨大進步。」、「我們將定期回顧進展情況，並繼續與大陸人民銀行合作，以確保其改革繼續對市場結構產生切實的改善。」

大陸人民銀行副行長潘功勝在倫敦金融時報羅素發布會上表示，人行將促進大陸債券市場的進一步開放。

大陸國債的殖利率以及相對不受其他債券市場走勢影響的吸引力，已經吸引了全球投資者的青睞。

匯豐（HSBC）表示，追踪WGWG的資金約為2.兆美元，鑑於大陸最終佔比為5.25％（每月約36億美元），預計會有約1300億美元的資金流入。

(中時新聞網)