帛琉總統惠恕仁率訪問團抵台，美國駐帛琉大使倪約翰隨行。惠恕仁晚間與外交部長吳釗燮共同舉行國際記者會，倪約翰也出席。

記者會上，惠恕仁談及大批中國遊客前往帛琉觀光時，確實振興了帛琉經濟，後來，中國取消航班，觀光客人數驟降，感覺被擺了一道。惠恕仁說兩國交往不能用強，他生動地比喻說：「不能用拳頭逼妻愛你」。

總統出國訪問，大國大使隨行？連國際記者會也都出席相伴？前所未聞。是因為惠恕仁上台兩個月，不熟悉國際禮儀，因此主動邀約美國大使倪約翰隨行壯膽，還是美國大使倪約翰隨行監軍？怎麼瞧，倪約翰「伴遊」惠恕仁，總統都像是美國派駐帛琉的特首。

美國駐外大使領著駐在國總統出遊，事先，國務院當然開了綠燈。倪約翰抵台後，一名美國國務院發言人便以背景説明方式表示，支持台灣和帛琉的貿易關係有助美國在印太地區的利益。台帛貿易幾多？怎會關係美國印太利益？此話既出，我們更加好奇，今日倪約翰、吳釗燮和酈英傑發表的聯合公報內容為何？莫非，美國也要捐贈疫苗給台灣？莫非，台美也要比照台帛，開通旅遊泡泡？

惠恕仁說，不能用拳頭逼妻愛你，不過，國際政治裡，大國卻是能用拳頭逼你愛他，或不愛他。弱國無外交，惠恕仁出遊台灣，盡顯弱國外交相濡以沫！