帛琉總統惠恕仁訪台，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行，成為全團焦點。前民進黨立委沈富雄表示，大陸看美國雖嘴硬，卻仍尊重並遵守自己畫下的紅線，其實可能心裡也有數；至於帛琉本就對美國唯命是從，這場不倫不類的「奇怪的外交」，於帛琉而言也沒什麼好損失。

沈富雄昨日（30）在政論節目《少康戰情室》表示，像美中台三角關係，儼然跟小孩子玩把戲沒什麼兩樣，美國駐帛琉大使罕見來到台灣，竟然去扯到「三國的緊密關係」，其實大家都曉得，南太平洋諸島與帛琉基本上都是美國的屬地，若無美國支持是撐不了的，所以美國叫他怎樣他就怎樣，這沒什麼好想的。

沈富雄指出，美國駐帛琉大使還要隨著帛琉總統來到台灣，這種方式拐彎抹角至極，目的就是給台灣安安心，就像有句話說「狗要放XX，喜歡聞的人才會覺得安心」，但他覺得這種方式我們台灣委屈、美國也委屈，反而帛琉沒什麼好委屈的，因為世界各國在帛琉有大使館、有大使的並不多，所以美國駐帛琉大使竟然被賦予這個新任務，要隨帛琉總統做這個「奇怪的外交」，雖然說起來是不倫不類，但他認為大陸嘴巴上雖說「反對任何官方的關係，但是他心裡頭是暗暗高興的」。

沈富雄分析，可能大陸會認為「我畫的紅線你們竟然尊重」，可見美國雖然面對大陸時嘴硬，但仍然會遵守；可見美國要轉一大圈，才敢做這些「偷雞摸狗的小事」，大陸能不高興嗎？

沈富雄表示，若這套方法行得通，他建議乾脆美國總統拜登國內局勢穩定後訪問各國，可以把台灣駐美代表蕭美琴帶著當作隨員，趁機跟各國說「我代表蔡英文表達台灣對你們的友誼」。節目主持人趙少康當場吐槽，就算果真如此做又怎樣？又不能建交。

(中時新聞網)