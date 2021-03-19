吳婉君在八點檔展露演技，高人氣的她成為廠商寵兒。（湧承多媒體娛樂提供）

吳婉君在《炮仔聲》、《天之驕女》中角色反差大，飾演惡女角色爆紅，還挑戰一人分飾兩角，演出獲得觀眾好評，從去年開始許多廠商陸續找上門，人氣暴漲的她，身價一個月就突破百萬大關。吳婉君對於自己演技受到肯定，開心表示：「因為八點檔的收視普及，讓我的表現被看見，很感謝觀眾、製作單位、廠商的青睞。」

吳婉君表示，自己一直都是忠於角色的狀態在表演，「角色讓我獲得了更多的自信與勇氣，透過不斷地開發自己的潛能，讓我更加肯定自己，也渴望能嘗試更多不同的角色，得到更多的成長與進步。」她也認為角色沒有絕對的好人或壞人，劇中的角色都有自己的性格與特質，不會去預設自己是女神或是惡女，純粹跟著角色自然發展。

現實生活中，吳婉君透露，感情上自己是一個心眼實誠的人，喜歡跟討厭藏不住，愛恨分明敢愛敢恨：「對我好的我就想對你更好，討厭我的人，我也不稀罕，因為他們不重要。」沒辦法像「家雯」那樣善良那樣聖母，心裡素質超高，把悲傷都留給自己；也不至於像「彩曦」這麼極端這麼激烈，玉石俱焚。面對愛情或是友情，她都保持著「不委屈、不將就、不強求」的態度，在工作上自我要求嚴格，認為既然要做就要做好，不然就不要做，不喜歡浪費時間做白工。

(中時 )