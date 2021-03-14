南韓SM娛樂男子天團「東方神起」出道10多年來，除了團體在2009年因合約問題而鬧出風波外，允浩始終潔身自愛，形象非常正向陽光，不料近日卻爆出他違反韓國防疫聚餐時間規定，事後更被媒體爆出去的是非法酒店，遭臨檢時允浩還逃跑，新聞一出引發軒然大波，讓SM娛樂跟允浩趕緊發聲明解釋與道歉。

允浩跟夥伴昌珉一同擔綱主持的大型競賽節目《Kingdom：Legendary War》播出在即，卻鬧出大風波，他日前被爆違反南韓防疫規定，在超過晚上10點後跟朋友聚餐，持續到深夜，因此遭到警方調查，允浩立刻委託所屬之SM娛樂發聲明，為「一時之間的疏忽」道歉，表示會深刻反省，態度誠懇得到了多數網友的諒解，本以為到這裡已解決，沒想到又被媒體挖出事情不單純。

韓媒MBC新聞繼續追蹤此事，獨家報導了允浩聚餐的地點登記為一般餐廳，但卻掛羊頭賣狗肉，是非法營業會員制酒店，窗戶玻璃是做不透光處理，難以從外面看見內部狀態，而媒體深入其中，看見的是一條長廊兩側有多間包廂，還有女服務生進進出出，提供陪酒服務，酒店員工則透露不是普通人就能進來消費，必須是會員，且沒提前預約就無法進入。

MBC新聞更報導，當天允浩是跟3名朋友到店消費，身旁有幾個女服務生坐陪，一直待到午夜時分，警方於凌晨到該處臨檢，朋友為了讓允浩逃走而拖住警方，發生肢體衝突，最後一行人被上銬帶走，也立案調查，餐廳則在調查結束後，被以違反防疫規施以行政處罰。

報導曝光後，SM娛樂再發聲明，澄清報導內容並非事實，還原允浩當天被朋友揪出去，說要聊天談心，就去了被告知的地方，但他是第一次去，事前不知情，而現場也沒女性陪酒，只有女性工作人員負責結帳而已，而允浩全程配合警方調查，沒有逃跑，表示唯一做錯的地方就是違反了防疫規定，希望其他的部分外界不要臆測並誤信。

而警方事後也澄清允浩並沒有逃跑，是他的朋友可能被到場便衣刑警嚇到，在不知道是警察的情況下表示抗議而已，並沒有肢體衝突，也沒妨礙公務，而允浩被還以清白後，仍在個人社交平台po文，寫下「對自己生氣」、「感到羞愧」等，粉絲也表示能夠理解原諒，叮嚀他下次注意一點就好。

(中時新聞網)