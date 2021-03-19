為了免費鮭魚而將自己名字改為「鮭魚之夢」的張姓醫科學生，因改名額度用光引發廣大討論，新聞曝光後，許多同校學生在《Dcard》中國醫藥大學版爆出張生的黑歷史，更痛批該生根本是「中醫大之恥」。

「張鮭魚之夢」一夕爆紅，但早在新聞前就已是學校知名頭痛人物。一名中國醫藥大學男學生在《Dcard》上PO文「關於新聞鬧得沸沸揚揚的張鮭魚之夢」，大爆張生黑歷史，開頭便指出，張生是美國僑生，能夠進入中醫大完全是靠家裡有錢，系上同學都稱呼他為「系核」，核子彈的核，足見其殺傷力。

原PO表示，張生黑歷史相當豐富，自己曾因學號之故，與他分到同組做報告，結果張生習慣性在群組內騷擾同學，傳不相關的圖片或訊息，更喜歡纏著女學生問問題，對方沒回就會狂標記，讓大家相當頭痛。原PO說，張生混水摸魚，慣用伎倆就是說謊，不做報告是家常便飯，到報告當天還會騙老師說自己有參與。

原PO繼續說，張生網購時，也時常利用7天鑑賞期機制退貨，退完又買，買完又退，更曾在二手交易版說要買女生化妝品，把自己裝扮成女生就免當兵，但交易當天又放鳥，還辦了好幾隻帳號自導自演。

原PO指出，只要社團活動有免費提供點心，張生必定現身，把現場零嘴、飲料掃光，別人要吃還會被他擋住，說都是他的不能拿。迎新的時候，更因覺得餐點不好吃，直接夾起高麗菜丟到生活長臉上，氣得生活長暴怒，差點衝上去扁人。

原PO表示最有名的就是火龍果事件，有學生發現自己放在冰箱的火龍果憑空消失，後來當場抓包是「鮭魚之夢」吃掉，但對方死不承認，事後還辯是朋友逼他拿來吃的，嘴臉讓大家都傻眼。不僅如此，吃小火鍋時，還會故意不關火，讓火空燒，燒到鍋子都焦掉，讓店家非常惱火。

原PO最後表示，這次的鮭魚之夢事件，張生這次改名只是第二次，根本並非張生所說的額度用完，整起事件根本只是張生想紅、博取知名度而已。

文章PO出後，不少中醫大學生也紛紛留言加碼爆料或是吐苦水，就連被丟高麗菜的生活長也現身證實此事：「被鮭魚丟高麗菜的生活長就是我，人家可是鑲金鮭魚欸，我怎麼敢暴怒呢」、「他現在不是系核了，是校核」、「為了要紅拉整個系陪葬，中醫系之恥」、「他來我打工的店吃過飯，我們店可以免費加高麗菜，他點一碗白飯後，直接吃掉我們5顆高麗菜，還要求我們提供免費插座」、「這位記得已經被寶雅列入黑名單了」、「之前防疫門禁的時候，他不戴口罩想進校園，警衛好心提醒還被他跳針大小聲，說他就是要現在喝飲料」、「入學的時候直屬請吃飯，他毫不客氣點最貴的鰻魚飯，邊罵難吃邊吃光」、「現在我被問到都懶得辯解，直接說我們醫學系就是爛」。

(中時新聞網)