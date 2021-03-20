學生們為了畢業後的出路，因此學測時都卯足全力，選科系也都會再三思考就業率最高的，深怕影響前途。一名出社會20多年的男網友在《Dcard》感嘆，表示自己現在月薪7X萬，呼籲學子們科系一定要慎選，不料卻反被學生狂嗆「先檢討自己」。

原PO發文「務必慎選科系」，先介紹自己是年過40歲的魯蛇大叔，至今工作已滿20年，跟自己同樣年資的人都已經是年薪破200萬的公司高階主管，但自己畢業於2000年的社科院冷門科系，出路很窄，畢業後又沒考上研究所，只好從與科系不相關的產業開始，從基層做起，熬了10多年月薪才破5萬。

原PO說，薪水4到5萬是一道門檻，自己30歲時打算換工作，談了許多家都談不到自己期望的薪水，只好繼續在原公司繼續熬，過了5年好不容易調薪，越過門檻。之後不斷換工作，終於在39歲這年實現年薪百萬目標。

原PO說，自己目前月薪70多K，年薪則視考績而定，期許自己退休前拚到月薪6位數。文末他也呼籲，年輕人科系一定要慎選，若能選對，一畢業就是多數人35歲以上薪資水準，不會像他一樣載浮載沉。

然而這篇勉勵勸世文卻不被領情：「你應該檢討自己能力...畢業20年還在學歷科系」、「40歲月薪70k還行吧，又不是每個人都是高階主管」、「我去年文組學店畢新人也有5X啊，學校不是職業訓練所好嗎，不會的專業就自己學啊，20年了還在怪學歷」、「人生真公平，憑啥唸爽系還只有大學畢業的能領高薪」、「我覺得是慎選產業，不是科系」。

但也有不少過來人力挺原PO：「佩服原PO的毅力」、「出來挖自己的瘡疤勸學弟妹還要被垃圾年輕人酸，好人會有好報的」、「原PO明明沒說錯，科系真的超重要啊」、「原PO重點不是在比薪水，提醒大家科系不同也會影響行業別，酸人幹嘛，版上大家都年薪200拉，扣繳PO上來再說吧」，原PO也現身回應，強調「讀對科系、選對產業、進對公司、跟對老闆」，必須記住這4對。

(中時新聞網)