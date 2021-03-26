擁有一份高薪且穩定的工作，是不少人夢寐以求的事。一名女子透露，出社會已３年半，最近剛換跑道，月薪為43K，年終則是依個人考核，周遭的人都認為依她的年資應該要談45K，令她感嘆「當初是不是談得太低了？」貼文曝光後，網友皆認為薪水是依照能力決定，與年資並無任何關係。

原PO日前於論壇《Dcard》匿名指出，發現出社會有一定年資的人，薪水普遍都很高，自己是國立科大畢業，從事資訊網路業，雖然非本科系出身，職務為專案經理。

近日她剛到一間大公司報到，入職不到一個月，月薪43K，年終則是依個人考核表現決定，聽同事的說法，年終基本都會有2個月，但周遭的朋友得知她的月薪後，都認為至少要45K，令她覺得「當初薪水是不是談太低了？」

貼文曝光後，網友一面倒認為薪水多寡與薪水無關，應該是依能力決定，「薪水是看妳的能力談，不是看年資」、「年資不是你做多久，而是你做了什麼，工作內容如果很一般，做5年也不會有所突破」、「不同產業、不同縣市薪水都會不一樣，真的跟年資無關，才出社會3年半又不是10年」。

另外也有不少人表示，薪水高低也要依據產業而定，並非每個產業的薪水漲幅、起薪都一樣，一名從事設計業的網友透露，進入設計一行已3年，一直領28K，從未調過，她向原PO喊話「和別人比永遠比不贏，你每年都有不斷進步就很棒了」。

(中時新聞網)