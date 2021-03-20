受強冷空氣影響，明起連凍3天。氣象專家吳德榮表示，今日北台灣高溫仍近30度，但明天氣溫驟降13度，直接下探17度，且越晚會越冷，明晚沿海平地恐降至13度，而到了下周一北台灣平地恐出現12度低溫，是否達成大陸冷氣團定義仍須觀察。另氣象局今早針對7縣市發布濃霧特報，請特別注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今（20日）受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部山區偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。今日各地氣溫：北部15至30度，中部18至33度，南部18至34度，東部18至32度。

吳德榮表示，明（21日）晨起北部、東半部轉有雨，但累積雨量並不多，中部山區亦偶有短暫降雨的機率。北台灣今日高溫仍近30度，但到了明天白天氣溫驟降，直接暴跌至17度，且越晚會越冷，晚上沿海平地恐會降到13度的低溫，要注意保暖；而其他地區氣溫亦會下降。

明起急凍3天越晚越冷，強度近冷氣團暴跌至12度。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮指出，下周一（22日）仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷、其他地區早晚也會冷。北台灣平地最低氣溫可降至12度左右；白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。至於這波「強冷空氣」是否會符合「大陸冷氣團」定義〔氣象局(公園路) ≦14度〕，在模擬的誤差範圍內還不一定。

吳德榮也說，受到這波強冷空氣影響，明起至下週二（23日）清晨的氣溫都偏低，但下周二白天起氣溫會逐漸回升，各地為多雲時晴的好天氣。

氣象局今早針對7縣市發布濃霧特報，今（20日）西半部地區、基隆北海岸、澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門、桃園、新竹、苗栗及臺中已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低，請注意。吳德榮透露，西半部空氣品質不佳，並有局部霧，應隨時注意相關資訊。

氣象局針對7縣市發布濃霧特報。（圖／翻攝自氣象局）

(中時新聞網)