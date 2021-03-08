問：是方切入健康新事業應用，成立新事業發展部，建構智慧健康雲生態圈，對於該新領域的期許，以及看到的商機？

劉耀元表示，預防醫學絕對是未來趨勢、2025年逾65歲的人口佔20%，總數達400~500萬，「人人追求健康下，這就是商機」，所以是方打造「是方i健康」平台，希望蒐集所有量測裝置的數據，包括Garmin、Google以及Apple用戶都可以下載APP，而是方的後台也和AI數據等許多業者合作，現在也有保險公司在洽談中(市場中就有合作案例是保護下載APP可以有保金減免5%)，所以這一塊其實潛在很大的商機。這款i健康平台結合數據、運動、飲食等可以做出簡單分析，將終端裝置的數據送到雲平台，透過合作業者提供應用和服務的概念，目前有和AI數據引擎合作，而該AI數據團隊是和台北醫學院合作，自從去年7月上線、12月正式推廣，現在約4000~5000人，當會員數增加後也有機會進一步和健檢中心合作，長期用戶目標數為10~20萬。「是方i健康」走的是一個B2BC的模式，是方收月租費，將來用戶達到一定規模經濟後，就有機會可以有導入廣告，預計3~5年就可以看到，是方一直持續在找合作夥伴、增加功能，後續只要可以搭配到一個重量級的夥伴，用戶數絕對可以直線飆升。

劉耀元進一步說，其實健康大餅這一塊，市場早就有很多業者嗅到商機，但多是從設備商角度出發點，著重在「賣裝置」，但是方卻是從服務和平台做延伸，任何設備都不受限，市場延伸度很廣，目前和Garmin合作最深入。

問：2019年爆發香港問題，自去年就出現資料儲存中心於香港的公司，將部分轉往至台灣，目前該趨勢的發展狀況，是方受益的程度？

劉耀元表示，以往香港為東南亞重要資訊樞紐，但因政治問題引發質變，故在香港的很多外商不僅原本的擴充計畫喊卡，更積極轉移到其他城市，而轉移的三大首選即為新加坡、台灣以及日本，新加坡現階段因為環境開放，是國際企業首選，再者台灣，日本則相對封閉較難打進，已經有看到很多國際企業在尋覓台灣IDC機房，確實對是方而言是個好機會，是方也積極打造第四座機房應戰，是方去年傳輸到香港的網路頻寬約200G，今年升級到300~400G，也就是為需求做好準備。

隨著全球疫苗開打，之前許多因為疫情耽擱的計畫，預計會有遞延效應的期待，除非接觸商機外，地緣經濟也是可以期待的，當疫情解除後，在地化服務會加速加快，裝機需求動起來，還有今明兩年也會有客戶端本來落後需要追上進度的案子，最快今年上半年發酵，商機一定會出來，對今年營運非常樂觀。

(時報資訊)