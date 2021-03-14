雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資2000萬餘元，新建賞鳥牆並改善活動廣場、步道及停車空間等。（張毓翎攝）

雲管處在新岑公園新建候鳥意象圖案的休憩座椅。（張毓翎攝）

鄰近嘉義縣布袋鹽田溼地的新岑公園，每年吸引許多賞鳥人士，為營造更佳的休憩環境，雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資2000萬餘元，新建賞鳥牆並改善活動廣場、步道及停車空間等。「公園變漂亮了！」新岑社區發展協會總幹事廖月華說，以前園內雜樹多，且休憩設施不足，經過這次大改造，煥然一新，未來將持續帶領社區用心維護，打造觀光新亮點。

雲管處與嘉義縣政府合作，透過調查分析、實地訪查等，認為新岑公園是最佳觀賞點，為提升賞鳥環境品質，雲管處斥資2000萬餘元進行改善工程，14日上午舉行落成典禮上，縣長翁章梁、雲管處長徐振能、立委蔡易餘、縣議員蔡瑋傑、蔡信典及布袋鎮長陳鳳梅等人蒞臨剪綵。

徐振能表示，布袋鎮人文美食、生態資源豐富，被觀光局選為2021年經典小鎮，布袋鹽田溼地為國家級重要溼地，每年可記錄到3至4萬隻鳥類，在全台170多個數鳥類樣區，位居全台第一，是布袋與世界接軌重要的地方，未來希望與社區結合營造一個良好的環境，供國內外人士觀鳥、旅遊的好去處。

「新岑公園是觀賞候鳥的最佳櫥窗！」翁章梁讚譽，新岑公園位處適合賞鳥且不干擾鳥類生態的位置，有潛力成為國際賞候鳥地點。會後，翁章梁向徐振能提議推出即時影像服務，利用24小時直播，讓賞鳥民眾出遊前，可即時得知當地鳥況，免得白跑一趟；對此，徐振能表示贊同，並允諾將帶回去討論。

(中時 )