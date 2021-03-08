資深藝人澎恰恰去年宣告破產，坦言為了拍電影，欠下巨債2.4億，而他賣掉房產後還有一半未償還，喊話債主給時間，他也真的馬不停蹄工作，忙到健康一度亮紅燈，即便如此，澎恰恰仍於日前宣告開始「一千個還債日子」，也因經營自媒體拍片，意外記錄下被追債的日常，讓人看了相當擔心，而與他有私交的藝人小亮哥，日前上節目談到債主身分，曝光很多圈內人也跟其借錢，自己想幫忙澎恰恰，但卻很難插手。

澎恰恰為實現拍電影夢想，竟欠下數億巨債，只能在債主與外界輿論壓力下，過著鎂光燈前的「還債人生」，春節時還南下高雄擺攤賣春聯，真如他所言，什麼工作都接受，懇請各界幫忙，也讓債主看見他有意解決的誠意。

資深藝人小亮哥日前上《新聞挖挖哇》，聊幫人喬債的話題，透露其實認識澎恰恰的債主，跟對方頗有交情，但是發生這檔事，自己其實難以出面幫忙處理，而被問到怎會認識債主？小亮哥表示這些人都是多年前就認識的，「我也都跟他們很熟」，並坦言知道對方有在做「放帳」這件事。

小亮哥更透露這些債主跟演藝圈有許多淵源，「演藝圈很多人跟他借過錢，他們就靠滾利息賺錢，其實這也不是犯法的事情」，也解釋對方將金錢借出，沒有逼迫，都是兩廂情願，如果到時候錢還不出來，債主也是偏好雙方坐下來協商的人，小亮哥表示跟這位債主交情長達30年，但自己實在沒立場介入澎恰恰的債務，無奈嘆：「很多事情不是你想介入就可以的」。

(中時新聞網)