文史工作者徐宗懋於2004年2月27日上午在聯勤信義俱樂部舉行「二二八事變第一主角謝雪紅珍貴照片」新書發表會。圖為北京台盟總部提供的1949年10月1日中共建國大典時，謝雪紅（左）站在毛澤東（中）身後的照片。（本報系資料照片）

前國民黨立法委員蔡正元在臉書指出，馬英九每逢二二八一定前往鞠躬致歉慰問，希望可以弭平族群恩怨，這樣做也許沒有錯，但常常做過了頭，反而扭曲真相。另外，二二八最成功的領導人謝雪紅是共產黨人，綠營卻連提都不敢提。

蔡正元今（14）日在臉書撰文介紹一些外界較少關注的二二八歷史。首先他指出，二二八有國共鬥爭的特質，二二八最成功的領導人謝雪紅是共產黨人，綠營提都不敢提。

蔡正元表示，二二八那年，肺結核、天花等傳染病肆虐嚴重，那一年光肺結核、天花就死了2萬人，這些死亡人數竟也被綠營偽造成二二八事件本省人的死亡數字。

至於陳儀，蔡正元指出，他是北洋軍閥出身，跟國民黨沒有什麼淵源，與國民黨始終衝突不斷，國民黨根本是要求撤換陳儀。結果陳儀失政的罪惡，卻由國民黨概括承受，也算倒霉。

對於二二八評價，蔡正元強調，在台灣的歷史上，跟朱一貴、林爽文等事件相比，不論是規模和內容，二二八都是小到不能再小的事件。但綠營需要二二八事件作為政治鬥爭符號，象徵「台灣人的悲哀」，也必須編造一大堆謊話，完全不提本省人殺外省人的經過。

更重要的是，二二八至今，造成很多外省子弟為了要減輕這種莫名其妙的原罪，以激烈到不可理喻的方式攻擊國民黨，作為逃避的方法。

關於二二八的賠償，本省人只要被找去訊問超過三小時，就可以獲得賠償；外省人即使被羈禁、被強姦、被毆打，通通不賠償。

蔡正元認為，馬英九認為有必要安撫二二八，這樣做也許沒有錯，但常常做過了頭，反而扭曲真相。

(中時新聞網)