陸委會主委邱太三期許兩岸找到互惠互利的最大公約數及「建設性的模糊」，但也說九二共識爭議大，已無法運用在建設性的模糊。對此，國民黨副祕書長李彥秀今天表示，民進黨緣木求魚的建設性模糊，其實回首就是九二共識，跟對岸的溝通基礎就是中華民國，期盼邱太三、蔡英文總統能尊重中華民國憲法，藉此找到和對岸溝通的方法。

李彥秀說，新任的陸委邱太三主委丟出期待兩岸能否找到一個最大公約數，及「建設性的模糊的說法。乍聽之下，民進黨似乎真開始認真看待兩岸僵化問題，但民進黨執政的兩岸關係，真的有機會如邱主委說的一樣，春暖花開了嗎？

李彥秀表示，樂見民進黨政府回歸務實以及人民需求，處理兩岸問題，但是邱太三先說要有建設性的糢糊，又批評九二共識已經不是建設性的模糊了。言下之意，是指九二共識曾經是建設性的模糊，那麼又是誰讓九二共識失去這樣的功能？

李彥秀質疑，是誰讓民進黨要捨近求遠重新來過，跟對岸再次凝聚一個建設性的模糊？民進黨又將站在怎樣的基礎上，花多時間，才能跟對岸找出新的建設性模糊呢？

李彥秀指出，就是民進黨讓九二共識不在具備建設性模糊的功能，不斷抹黑、曲解九二共識，正是民進黨自己，甚至就在不久之前，還有民進黨的政治人物大喊九二共識就是一國兩制，毫無邏輯可言。

她強調，民進黨跟對岸的溝通的基礎也不難，還是中華民國，國民黨的改革委員會，已經理解到必須把九二共識的內涵說清楚，才能為九二共識洗刷不白之冤，讓人民重新接受。而基於中華民國憲法的九二共識，就是把九二共識說得更清楚。

她說，民進黨可能基於政治的算計，不願意站在國民黨創造的基石與對岸互動，但是卻無法擺脫，跟對岸對話最穩定的基石，即便不是九二共識，也只能是九二共識依托的中華民國憲法。民國36年制定的中華民國憲法，是兩岸間的紐帶，也是兩岸關係的磐石，更是與對岸對話的共同語言。

最後，李彥秀說她樂見兩岸春暖，更期待邱太三，蔡英文能夠真的認同中華民國，遵守中華民國憲法，並且以此找到跟對岸互動溝通的方法。

(中時 )