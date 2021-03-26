多家國際知名品牌發起抵制新疆血棉花行動，大陸卻發動藝人終止與抵制企業代言，營造力挺新疆棉花的情況。對於歐陽娜娜等台灣藝人也發布聲明，終止與特定品牌合作，行政院長蘇貞昌今表示，台灣經過長期努力打破威權，任何地方國家壓迫人權，我們同聲譴責，並用各種有利方式予以抵制。

文化部長李永得表示，人權是普世價值，全世界應該一起抵制譴責大陸；至於藝人被迫表態部分，基本上是基於商業利益考量，站在文化部立場，呼籲這些藝人要站在普世價值來看，不要為了個人利益，替侵害人權背書。

對於歐陽娜娜、彭于晏等台灣藝人也與抵制新疆棉花品牌解除代言關係，蘇貞昌說，有些人不知輕重或為自己利益，不知人權重要性，做出不符合國家利益或不尊重人權的言行，如果有觸犯法律，我們是法治國家，如果沒觸犯法律程度，希望大家一起為人權發聲。

民進黨立委吳思瑤今質詢時指出，經濟部長王美花曾說，台灣不排除跟進世界各國，嚴禁進口新疆棉花，如今政府是否要跟進其他國家作法。蘇貞昌說，台灣從威權走到民主，所以任何地方、國家壓迫人權我們同聲譴責，我們應用各種有利方式予以抵制。

國民黨立委李德維質詢時追問，現在行政院是否計畫禁止新疆棉花進口，蘇貞昌說，行政院做決策影響國人層面廣，會進一步了解，目前沒看到各部會呈報上來，違反人權就是譴責，態度就是這樣。

吳思瑤建議行政院，應嚴格控管政府採購，任何採購涉及新疆棉應嚴管控，並由政府帶頭讓企業響應作為，同時也能趁機讓台灣紡織好的產品走向國際。

(中時 )