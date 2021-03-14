【回憶殺】大陸影后劉曉慶曾演出電影《芙蓉鎮》、《火燒圓明園》、電視劇《武則天》等不少膾炙人口作品，不僅精湛演技深獲肯定，凍齡美貌還曾被日本媒體封為「大陸最強美魔女」，每回現身總是越來越年輕，一點都看不出她已70歲。然而追求者眾的劉曉慶，在感情上也有過黑歷史，曾以人妻身分戀上《讓子彈飛》導演姜文，還被當時的丈夫陳國軍逮個正著，氣到出書大爆劉曉慶偷情內幕，轟動一時。

外型美豔的劉曉慶，年輕時在演藝圈追求者無數，她在第二任丈夫陳國軍結婚期間，更因拍攝電影《芙蓉鎮》，與小她12歲的男主角姜文暗生情愫。很快地劉曉慶出軌姜文的消息傳到了陳國軍耳裡，讓他怒不可遏，終於在某一天發現劉曉慶與姜文的偷情住所，並逼著姜文寫下自白書，將兩人偷情始末全盤托出。

劉曉慶多年後與前夫陳國軍節目重逢，陳國軍含淚向她道歉。(取自河北衛視YouTube)

陳國軍因與劉曉慶離婚心有不甘，出書《我和劉曉慶：不得不說的故事》大爆劉曉慶當年與姜文的偷情內幕。陳國軍透露在姜文寫下自白書不久後，他就接到劉曉慶的電話，電話那頭劉曉慶語氣有些遲疑，吞吞吐吐地為姜文求情：「國軍，如果你還想要我，就不要打他。」接著更忍不住哭了起來。

劉曉慶節目重逢陳國軍，暢談當年恩怨。

劉曉慶當年因為前夫陳國軍的出書爆料，形象大傷，事隔27年兩人再次於節目中重逢，陳國軍則是強忍著淚水，向前妻鄭重道歉，「雖然離婚是她提出來的，但是很多事情是我做的不好，做的很過分。大家一起患難過來，彼此那麼喜歡我又很呵護她。但是我當時很兇很兇，讓她感覺很恐怖，你本來不希望離開這個女孩，但恰恰因為你這種做法，使這個女孩沒法再你跟前待了。」

劉曉慶坦言她不恨陳國軍，卻怪過他，因為陳國軍寫的那本書把她妖魔化了，讓她很生氣。同時劉曉慶也說與陳國軍的離婚是她的錯，「我們分手的起因是我不乖。我比較調皮搗蛋，我個性很跳躍。」最終兩人更放下一切恩怨情仇，深情相擁，令人感動。

(中時新聞網)