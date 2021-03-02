陳男去年9自菲律賓返台入住「陽明山檢疫所」，因難忍毒癮，竟透過通訊軟體與沈男聯繫，雙方約定將5公克K他命放在洋芋片罐內，偽裝成日常用品送入檢疫所，過程中遭駐警發現異狀報警送辦。士林地院日前宣判，沈男在檢疫所物品簽收書上偽稱是家屬，涉犯偽造文書，判處徒刑4月，得易科罰金12萬，販賣第3級毒品，判徒刑1年10月，可上訴。

陳男去年9月，因新冠肺炎疫情進入陽明山檢疫所，21日至23日透過手機軟體Telegram與沈男聯繫，雙方約定10公克K他命，價金2萬8000元，而陳再向上游以每公克的2400元購得，沈則開著租來的高級跑車販毒，並賺取中間4000元價差，

去年9月24日凌晨，沈將5公克的K他命放在洋芋片罐子內，上、下還放有洋芋片，企圖掩人耳目，但駐警發現罐子上方有拆封，打開看到裡面分裝的K他命，隨即交給轄區警方處理，警方則根據沈駕駛跑車循線逮人。

判決指出，沈無視防疫所的規定，利用送交物品之際，夾帶K他命，而且為了掩飾犯行，佯裝是陳的家屬，並在「物品簽收說明暨同意書」上簽名，涉犯偽造文書罪，另外，辯護人主張，沈被查獲的毒品數量僅3.87公克，數量不多，並非大毒梟，希望法院予以減刑，但法官考量認為，沈戕害國民健康，助長施用毒品惡習，客觀上並不足以引起一般同情，駁回辯護人請求，並依法判刑。

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(中時 )