日前台北市大同區鄭州路與塔城路口，警方攔查1輛雙載機車時，發現許姓後座乘客眼神飄忽不定，警方見狀便決定進行盤查，豈料，許男卻趁隙拔腿狂奔逃逸，員警立刻上前追捕，過程中許男還沿路丟棄身上的安非他命與吸食器，最後許男在玉泉公園遭逮，警方今天表，全案訊後已依違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方指出，5日晚間6時許，北市大同警方於鄭州路與塔城路口執行巡邏勤務時，發現1輛雙載機車相當鬼祟，員警上前盤查發現，後座的許姓男子（30歲）眼神迷茫、神色緊張，見警上前即突然奔逃，警方見狀立即請求線上警力支援，並追著許男自鄭州、塔城路口往西追捕至忠孝西路、西寧北路口（玉泉公園內），過程許男沿路丟棄2級毒品安非他命、吸食器1組。

許男沿途奔逃還將身上毒品及吸食器丟棄，最後仍被逮到依法送辦。（圖／翻攝畫面）

員警經過鄭州、西寧北路口，見路過民眾騎乘重機車，便拜託民眾騎乘機車協助載送警方追緝，最後順利於玉泉公園將犯嫌逮補歸案。事後警方沿途搜查，於公園幫浦站上屋頂查獲2級毒品安非它命（毛重3.8公克）、吸食器1組，經偵詢後許男坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方表示，警方查緝毒品決心絕不受疫情影響，呼籲不法之徒，切勿心存僥倖，警方將持續掃蕩毒品，維護社會治安。

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(中時新聞網)