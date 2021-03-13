新豐連鎖速食店出現偷窺狂 趴著看人如廁 17:512021/03/13 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一名男子被發現趴在廁所地板偷窺他人如廁，圖為示意圖。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名網友於臉書新竹爆料公社指出，新豐鄉一間連鎖速食餐飲店的女廁，出現偷窺案，警方證實此事，指出約於11日晚間9點許接獲報案，警方到場處理，並將全案依社會秩序維護法函送。 此起事件發生於11日晚間9點40分許，警方接獲速食店業者電話報案，因發現一名25歲的男子，趴在2樓廁所地板偷窺他人如廁，鍾男遭逮時，也對偷窺一事坦承不諱。 知情網友也呼籲，民眾在外務必注意自身安全。此事也引發網友討論，認為偷窺不可取、彼此警醒。 藥師曝AZ疫苗死亡數據喊「停打」 網氣炸：陳時中快帶頭示範 中國新視野－晶片爭奪戰牽動台美中關係 (中時 ) #偷窺 #速食店 #出現 #如廁 #新豐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 玩台帛旅遊泡泡 限半年內未曾出國 04:102021/03/13 焦點要聞 玄彬熱戀孫藝珍 兩人童年照被挖出「從小就夫妻臉」 17:372021/03/13 娛樂 社評／沒有武統、沒有窮台、只有惠台 04:102021/03/13 焦點新聞 點奶茶狂跳針「熱的半糖微冰」 他怒罵店員腦殘再留1星負評 17:592021/03/13 生活 蘇巧慧要什麼有什麼 藍議員酸：院長爸爸真好 15:562021/03/13 政治 大陸人看台灣》還原兩岸關係的「本來面目」 08:402021/03/13 徵文 解決多人共享帳號問題 網飛測試身分驗證新功能 04:102021/03/13 全球財經 花蓮護老訓練吞嚥 長者安心吃 04:102021/03/13 地方新聞 耗水費兩階段開徵 每度1~3元 04:102021/03/13 財經焦點 廖繼弘專欄－台股漲多整理後 還能挑戰高點嗎？ 04:102021/03/13 財經要聞 SIDE HUSTLE FINTECH 錢進柬國 04:102021/03/13 企業經營 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 草草戲劇節開幕傳意外 1男子臥地無呼吸心跳 送醫搶救仍不治 - 社會 家中20年僅乾淨3次 男曝驚悚照嘆：這樣會想回家嗎 - 社會 發現漏洞猛刷6300萬 烤雞王分10年還 花旗銀行：太久 - 社會 悲情母遭家暴離家31年 當年2歲女一眼認出大哭：是媽媽 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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