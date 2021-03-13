一名網友於臉書新竹爆料公社指出，新豐鄉一間連鎖速食餐飲店的女廁，出現偷窺案，警方證實此事，指出約於11日晚間9點許接獲報案，警方到場處理，並將全案依社會秩序維護法函送。

此起事件發生於11日晚間9點40分許，警方接獲速食店業者電話報案，因發現一名25歲的男子，趴在2樓廁所地板偷窺他人如廁，鍾男遭逮時，也對偷窺一事坦承不諱。

知情網友也呼籲，民眾在外務必注意自身安全。此事也引發網友討論，認為偷窺不可取、彼此警醒。

(中時 )