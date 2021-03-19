花蓮區漁會漁會代表等改選明天舉行，選情相當激烈，據悉，檢警調已展開蒐證調查。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮區漁會基層選舉改選，選情激烈，今天在進行理監事改選前資格審查時，爆發肢體衝突，審查委員張國賢認為，理事長簡光臺所補送的資料中，在聯徵的部分未過關，兩人爆發口角，互控丟擲礦泉水瓶、水杯，造成張國賢左耳受傷，警方已介入調查。

4年1次改選，今年花蓮區漁會會員投票人數共有3668人，會員代表登記參選人數並經資格審查後，共計41人通過，經資格審查後，將爭取27席次，預計於20日舉行基層改選、30日進行理、監事選舉；4月7日則會選出新任理事長及常務監事，並同時進行總幹事遴聘作業。

在登記參選理事、監事候選人各有26人、7人中，將選出9名理事、3名監事，不過有6人資格出現疑義，因此在今天召開複審會議，卻在會議中爆發衝突。

依漁會選舉罷免辦法，資格審查之法定審查委員主要由理事長簡光臺、總幹事林俊吉、常務監事張國賢及擔任列席指導員的縣府農業處副處長張仁智等人擔任，但審查委員張國賢認為，簡光臺所補送的資料中，在聯徵的部分未過關，簡光臺跟銀行的欠款，有超過12個月都未還款的紀錄，所以有聯徵瑕疵，應在審查資料上不予通過。

此舉造成漁會理事長簡光臺大為光火，說明4年前投入漁會選舉時已通過縣府審查，兩人互嗆，張國賢指控簡向他丟擲礦泉水瓶，還出拳毆他，造成左耳受傷，張表示將提出告訴，簡光臺則指對方丟水杯互嗆，企圖干擾議事進行。隨後擔任主席的簡光臺直接離場，造成會議中斷，經請示漁業署，會議宣告流會，6人資格審議將擇期舉行。

針對花蓮區漁會理監事審查委員與會議主持人意見分歧發生爭執，花蓮分局長郝心誠表示，警方已介入調查偵辦中；並呼籲，檢警對於漁會選舉秉持，和平理性嚴查賄選，不容許任何違法行為出現，任何違法行為均將從嚴究辦。

(中時 )