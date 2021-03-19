人總是會出現令人意想不到的怪癖，一名外表秀氣的男子，平常在禮儀公司上班，同時也是駐點在醫院太平間的職員，因為工作關係，男子認識不少護理師，也發展出感情，某天女友到太平間找男子，意外發現對方驚悚的癖好，連死者家屬也出面控訴。

一名資深禮儀師洪于婷，在節目中分享一段經歷，這名男子臉蛋秀氣、又可愛，更是小鮮肉，男子任職禮儀公司的醫院駐點人員，也經常買飲料給護理師們喝，日久生情之下，與其中一名護理師成為男女朋友，某次護理師到樓下太平間找男友，卻開啟了「潘朵拉盒子」。

當護理師一到太平間，就看到男友正在猥褻大體，護理師嚇壞放聲尖叫，警衛聽到吵鬧聲也迅速趕來，經過警方調查，發現太平間裡，其中有四具大體沾有男子精液的味道，當場「人贓俱獲」。

醫院爆發男子猥褻大體的事情，家屬得知後相當氣憤，且透露原來曾經夢到「女兒回來託夢，說她下面很痛」就是在發出求救訊息，而這名男子除了面臨後續法律刑罰，據悉，他的下體功能也出現問題。

(中時新聞網)