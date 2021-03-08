1名人妻小芳（化名）婚後不擅理財，在外積欠債務下曾多次盜刷丈夫信用卡，之後甚至因偽造文書入獄，讓丈夫心碎提出離婚，不料她先是要求100萬贍養費，之後還謊稱被丈夫逼墮胎、夫妻感情仍在等，要求法院不予判准離婚；但法院認為，據民法規定，夫妻一方若遭判刑6個月以上得訴請離婚，最終判准離婚。

判決書指出，小芳與丈夫結婚後因金錢觀念不佳，曾多次盜刷對方信用卡，甚至在外積欠債務，曾有陌生人到家中討錢；此外她在婚前曾涉入多起偽造文書罪遭判刑，一度欺騙丈夫說與前夫打子女扶養權官司，入獄後，面對丈夫提出離婚，她原先答應，後來又突然反悔，並要求1百萬贍養費，遭丈夫不滿之下決定向法院訴請離婚。

小芳在法庭上指出，她遭丈夫逼迫墮胎，身體因此受損不孕，才會向丈夫要求100萬，而丈夫在婚前曾為她交保，代表對方對於官司會判刑知情，丈夫還在信件中以文字傳達愛意，可見夫妻仍有感情；她說曾與丈夫約定出獄後重新生活，但對方卻在提出離婚後不再入監探視，讓她頓失依靠，請求法官不予判准離婚。

但丈夫反駁，小芳墮胎是因為胎兒有兔唇等健康問題，2人才決議人工流產，而不孕是因為她長期服用多重藥物所致，無關墮胎。法院認為，依據民法第1052條規定，認定夫妻一方若因故意犯罪，經判決6月徒刑確定，得訴請離婚，而小芳因多起偽造文書官司，遭判2年、1年4月等刑期確定，符合離婚條件，判准離婚。

(中時新聞網)