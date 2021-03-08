賴姓男子曾為嘉義市私立嘉華高級中學課後補習課程班導師，因積欠大筆賭債，自2019年起連度侵占學生總交的課後補習費多達366萬2140元，被校方告上法院並開除，嘉義地方法院審酌賴男已返還280餘萬，且已與校方達成和解，判緩刑5年。

嘉義地檢署起訴書指出，被告賴男自2016年起擔任嘉華中學課後補習課程班導師，業務內容包含向參與課後補習課程的學生收取課程費用並轉交校方，其收款次數為每年2次，收款期間分別為每年1至4月及5至10月，並於每年4月底、10月底前，將所收補習費項轉交給會計室。

但被告因積欠債務，意圖為自己不法所用，2019年5月至10月間，接續向參與課後補習學生，共收取178萬餘元，去年5月至9月間又向學生收取課程費187萬9435餘元，但兩次收費都未照實繳給會計室，而是用來償還個人債務，經校方提告，檢方訊後依業務侵占罪法辦。

賴姓男子侵占學生課後補習費多達366萬2140元遭校方提告，審酌雙方已和解，嘉義地方法院判他5年緩刑。（呂妍庭攝）

地方法院判賴男二罪各有期徒刑10月，應執行1年3月，考量賴男與嘉華中學達成和解，並支付部分款項，再酌以告訴人即嘉華中學校長具狀請法院對被告判有附件的緩刑，最後判他5年緩刑。

(中時 )