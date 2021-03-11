彰化縣田中鎮高齡91歲謝姓老翁，去年初接連兩天對兒子住處大門噴漆洩憤，反遭孫女提告，遭依毀損罪名起訴後判罰1萬元罰金；阿公不服上訴，埋怨兒子先對他置之不理、拒不見面，怎知竟鬧上法庭，審理法官雖表遺憾與同情，但仍必須依法審判，駁回老翁之訴，但仍網開一面、予以緩刑。

根據判決書，去年1月17、18日一連兩天，謝翁拿著噴漆到田中鎮兒子謝男家住處紗門、玻璃門、鐵門噴漆洩憤，已經嫁到南投10年的孫女，前年底因為工作關係搬回娘家住，看到大門被潑漆慘況，憤怒對爺爺提告毀損、恐嚇。

謝翁坦承犯行，檢方認定老翁無恐嚇加害他人舉措，僅以毀損罪名起訴，老翁因而遭彰化地院簡易庭依毀損他人物品罪、2罪判處應執行1萬元罰金。但老翁收到判決後大表不服，再提上訴。

老翁表示，田中鎮的房子是他拿錢給兒子買的，對自己的財產噴漆應不為罪，孫女都嫁去南投了，什麼都不知道，他們父子之間糾紛小事，若要依法論處還應該先追究兒子遺棄罪才對。

謝男卻稱，當年都是自己貸款買的，法官也查出房屋自1988年就登記在謝男名下，孫女搬回來娘家住後，對所住房屋遭人毀損依法可提出告訴；至於謝翁所稱自己有出錢，卻無法拿出具體事證佐證，無法採信。

審理法官也在判決書中指出，祖孫三代對簿公堂確屬人生憾事，但老翁父子間恩怨糾紛，有無善盡扶養義務，都與本案無關，也不是法院能介入；因而認定老翁違法行為屬實，孫女既已合法提告，法院也只能根據證據、依照法律來審判。

法官審酌老翁逾90高齡，生活難自理，因兒子拒不見面憤而噴漆，行為雖不當、然而動機堪憐；加上孫女到庭時表示不願追究被告，房屋所有權人謝男也替父親求刑希望法官不要判刑，因而雖駁回老翁上訴，但仍予以宣告2年緩刑。

(中時 )