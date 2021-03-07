新北市警方偵辦館長槍擊案，事後爆出證物價值300萬元的AP名錶遺失，經警局內部行政調查，今（7）日祭出嚴懲，主辦的刑警大隊偵五隊隊長許宏銘記大過調離主管職，另協辦的胡姓隊長因測謊未過，申誡1次調非主管職務，靜候調查，刑大大隊長黃壬聰則連帶記過2次。

據了解，新北市警局偵辦名錶遺失案對31員進行測謊，胡姓隊長經3次測謊，結果並未通過，事後又經搜索胡員辦公室、住處均查無證據，由於測謊不能作為唯一證據，警局考量確有疑慮，故先以行政處分記申誡1支，調職非主管職警務正，靜候調查。

其餘懲處包括負責扣押物品的林姓分隊長記過1次、曾姓偵查佐申誡1次、張姓小隊長申誡2次。黃壬聰表示，事件發生後同事士氣低落，自己難辭其咎，故向長官自請處分，深刻檢討。

新北市警察局長黃宗仁表示，執法人員犯法，無法令人接受與原諒，因此已報請檢察官指揮徹查本案，務求查明真相，並從嚴追究相關人員法律及考監責任。

(中時 )