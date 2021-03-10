華航張姓副機師2019年7月6日駕車在國道一號高速衝出護欄死亡，案經檢察官調查，駕駛BMW轎車的馮姓男子因飆速，導致不認識的張男車輛失控衝出閘道邊坡，檢警根據車輛的行車紀錄器起訴，以他法致生公共往來危險致人於死罪，士林地院今判處馮徒刑4年，可上訴。

60歲馮男，在國道一號南向24.2到25.2公里處，與張男的奧迪A3高速競駛，馮自內側車道超越聯結車後變換至中間車道，張在後方以時速150到180公里追趕，二車行至重慶北路閘道時。張自外側車道原欲進入中間車道，因視線遭聯結車阻擋，變換車道時被擠出國道，在閘道轉彎處衝出護欄，撞擊邊坡，張顱腦損傷當場身亡。

馮坦承有過失致死犯行，但否認以他法致生公眾往來危險致人於死，聲稱不知到被害人駕車行駛在後，並沒有與張競速等危險駕駛，事故過程，他自內側變換至外側車道，然後直線加速並非蛇行，無涉犯公共危險。

判決指出，張之前行車時速約110公里，行經24.8公里處ETC門架時，測得時速為200公里，加上其他車輛行車紀錄器顯示，在事發前1公里，兩車前後跟車方式，時速高於其他車輛至少50公里，動靜差異，必然引起馮注意，辯稱不知道張緊跟在後，顯與經驗法則不符。

馮否認犯罪，與死者家屬並未達成和解，但法院考量主要肇事原因除了馮不當變化車道外，2人因競速都有超速行為，終至失控而肇事，被害死者自身也是肇事成因，依情堪憫恕對馮予以減刑，判處徒刑4年。

(中時 )