基隆一名蔡姓男子為天道盟太陽會成員，去年不滿被漁市店家潑到水，竟多次找人到店威脅恐嚇，基隆市警局第四分局8日將蔡男及其小弟等9人拘提到案，依違反組織犯罪防制條例等罪送辦，經法院裁定羈押。市警局配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，7日內共檢肅2名天道盟太陽會主嫌、13名共犯。

警方表示，蔡男涉嫌去年6月在基隆市區鬧市毆打店家，毀損其財物，甚至教唆小弟多次至店內威脅恐嚇，揚言要對被害人不利，第四分局與各單位共組專案小組積極蒐證，8、9日在台灣基隆地方檢察署檢察官吳美文指揮下，兵分10餘路，在基隆市、新北市等處，將蔡嫌及其手下等9人拘提到案，並查扣行動電話8具、作案用開山刀1把、球棒1支等證物，蔡嫌並經法院裁定羈押。

近期各縣市陸續發生幫派暴力事件，基隆市警局配合內政部警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，另外更與汐止分局共組專案小組，偵破另一起也是天道盟太陽會的黃姓成員，據了解，黃男不滿自己在服刑時，有小弟與女友搞曖昧，竟率眾毆打對方，警方循線追查，將黃男及5名成員逮捕歸案，並查扣第一級、第二級毒品，偵詢後依涉組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇、毀損、傷害等罪嫌移送法辦，經法院裁定羈押。

基隆市警察局長林炎田表示，幫派涉入暴力犯罪不容滋長，為強化公權力強勢執法，本局除第一時間壓制各項不法暴行、消滅氣焰，事後更分析滋事分子背景資料、蒐集犯罪事證，積極以組織犯罪偵辦，將持續透過各種偵查或行政檢查手段查處幫派維生行業，從源頭阻斷金流，斬斷暴力後患，展現維護治安決心，捍衛民眾安全、安居、安心的生活環境。

(中時 )