警政署民調顯示，台南市治安滿意度連續32季第一，市長黃偉哲期勉警繼續守護市民生命財產安全。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

近來社會案件頻傳，6都治安狀況再度引發民眾關注，根據警政署民調，台南市治安滿意度連續32季第一，在肅竊阻詐上有突出表現，本年度迄今攔阻詐騙逾百件，阻詐金額破2300萬元，在掃蕩黑幫及查緝毒品上也有亮眼成果。

台南市警察局統計，本年度1到3月中共破獲664件各類竊案；最令民眾痛深惡絕的詐騙案類，也延續去年6都最好的成績，迄今攔阻詐騙132件，減少民眾損失共2331萬8249元，清查詐騙集團26件，逮捕278人，並取締下游車手126人，展現守護市民朋友血汗錢的決心。

除了積極偵辦民生相關刑案外，打擊黑幫組織犯罪不手軟，共剿滅4集團計29人，查獲34支各式槍械及302發子彈，並同步阻斷金流，從「賭」及「毒」著手，斬草除根斷金流，迄今查獲各類職業賭場85件433人，查獲涉毒人數664人、毒品重量7萬4684公克，不讓黑幫存有任何僥倖心態，從根本著手瓦解暴力犯罪組織。

台南市警察局長方仰寧說，員警是強力執法的鐵漢，也是關懷社會、為民服務的人民保母，台南的警政工作成果仰賴市民對警方支持，希望大家能認同、肯定警察執勤的辛勞付出，市警局會用實質治安數據回應民眾需求及期許；台南市長黃偉哲也期勉警方，妥善運用科技建構跨域治安資訊整合平台，守護市民安全和財產。

(中時 )