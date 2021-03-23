中保科看好智慧城市發展，參加2021智慧城市展。（中保提供）

為期四天的2021智慧城市展今日開跑。中興保全科技集團以「中保科技、智慧領航」為主題參展，規劃「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」等五大區，展場採情境互動體驗式設計，展出近50個智慧應用，也吸引台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁至中保科攤位，了解智慧城市最新解決方案。

中興保全科技表示，氣候極端異常讓全球天災頻傳，更對城市帶來新的衝擊。 中興保全科技以「永續、綠能」為目標，並以建構跟環境永續共存發展的「智慧城市」為願景，這次展覽將呈現公司如何建構一個節能、永續共存的智慧城市。

看好智慧城市成為下一波產業動能，中保科技打造全台灣最完整的智慧城市解決方案，將常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、空氣品質、學童安全守護等，透過整合物聯網設備與智慧科技，更有效率地解決上述問題。

現場展出中保科技與高雄市合作的11項智慧城市解決方案，像是結合AI影像分析，進行道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等應用，進而改善交通號誌或指引替代道路，解決塞車問題、降低車禍發生率，還可解決車輛違停，像是當小客車違規停靠公車站時，系統會透過喇叭播音警告違規，也能監控空氣品質，當PM2.5濃度超標時，能啟動市內新風機，自動進行換氣、過濾等多重功能。

這幾年校園不時出現治安問題，展覽現場也展出智慧校園解決方案，包括 遠距打卡、人臉辨識、周界防護等可強化校園安全，打造更完善校園防護網。

未來對於能源需求將不斷擴大，也會面對眾多棘手的環境問題，因此，中保科技集團2020年成立星生方案公司，推出綠屋頂解決方案，以切入綠能市場，並期盼能對台灣環境永續(sustainability)盡份心力。台北市目前綠覆蓋率僅1.3％，遠低於專家建議的20％，對比綠化覆蓋率約50％的新加坡，台灣有很大的進步空間。

中保科技表示，都市屋頂綠化後，可創造出節能減碳等多重效益，像是建築隔熱、降低室內溫度3-5度、減緩熱島效應(Heat Island effect)，以達到節能效果；將雨水回收，減少下水道負擔，達到蓄水功能；保護屋頂防水層，延長屋頂防水層的使用壽命。與其他業者相比，星生方案綠屋頂使用年限可長達50年，重量為傳統綠屋頂的1／2，使用植栽層隔熱，以頂樓綠化可降低空調用電量18％-30％。

(中時 )